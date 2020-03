In der Kultserie zu Gast : Werner Herzog wusste nicht, dass „Die Simpsons“ sprechen

In der Kultserie zu Gast

Los Angeles Das scheint an ihm vorbei gegangen zu sein: Regisseur Werner Herzog hat eine Gastrolle bei den „Simpsons“. Dass die Figuren sprechen war ihm wohl neu.

In der aktuellen Staffel der Zeichentrickserie „Die Simpsons“ hat der deutsche Regisseur Werner Herzog („Aguirre, der Zorn Gottes“) eine Gastrolle. Schon zum dritten Mal ist die Stimme des 77-Jährigen in der US-Version der Kultserie zu hören.

Er habe sich daraufhin ein paar DVDs schicken lassen, um zu sehen, wie die gelben Figuren sich bewegen, und zu hören, wie sie klingen. Die „Simpsons“-Macher nehmen Herzog seine anfängliche Unwissenheit immer noch nicht ab. „Bis heute glauben die, ich will mich über sie lustig machen“, sagte Herzog, der bei den Aufnahmen offenbar Spaß hatte. „Der Regisseur war mit mir im Aufnahmeraum. Und der hat so gelacht, dass man ihn in den Regieraum verbannen musste, weil er zweimal hintereinander hineingelacht hat, bevor ich meinen Text zu Ende gesprochen hatte.“