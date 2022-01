Kampf gegen den Ekel : Wie Harald Glööckler für das Dschungelcamp trainiert

Kirchheim Das RTL-Dschungelcamp soll am 21. Januar in Südafrika starten, trotz Corona. Mit dabei ist Harald Glööckler. Der Designer bereitet sich im heimischen Garten intensiv darauf vor. Ein Besuch.

Das Zuhause von Harald Glööckler ist ein Fest für die Sinne. Im Garten gleitet der Blick über Büsten und Büsche, im Wohnhaus strahlen bunte Gemälde und goldfarbene Werke des Künstlers den Besucher an. Dazwischen hüpft munter Hund Billy King. Es ist eine kreative Atmosphäre – und doch will Glööckler seine gemütliche Heimat in der Pfalz im Januar gegen zwei Wochen echte Herausforderung tauschen. Dann zieht der 56-Jährige ins RTL-Dschungelcamp. „Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich hätte keine Manschetten“, räumt Glööckler ein. „Aber ich mache das jetzt und überlege nicht lange.“

Glööckler im Dschungelcamp: „Wenige trauen mir zu, dass ich durchhalte“

An diesem etwas kühlen Tag zieht Glööckler in Sportkleidung an zwei Gummibändern, die an einem Baum im Garten befestigt sind. „Kräftig und gleichmäßig“, gibt ein Trainer vor. Kurz darauf stapft der Modeschöpfer mit Gewichten in den Fäusten durch das Areal. Glööckler nimmt die TV-Show ernst und will trainiert ins Camp einziehen. „Das ist ja kein gemütliches Camping. Sie sitzen mitten in der Viecherei. Seien wir ehrlich: Wenige trauen mir zu, dass ich durchhalte.“