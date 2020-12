Schauspieler : Will Smith überrascht mit Geschenken vor Weihnachten

Will Smith überrascht mit Geschenken vor Weihnachten

Der Schauspieler Will Smith schenkt auch schon vor Weihnachten. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Los Angeles Der Hollywoodstar will den Menschen etwas zurückgeben. Einen 14-jährigen Krebspatienten überraschte er beispielsweise mit einer brandneuen Spielekonsole.

Der Hollywoodstar Will Smith (52) hat schon vor Weihnachten begonnen, Menschen in den USA via Internet mit Geschenken zu überraschen.