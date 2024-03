Royals William und Harry treten bei Würdigung Dianas getrennt auf

Prinz William hat bei einer Preisverleihung an seine verstorbene Mutter Prinzessin Diana erinnert - allerdings ohne einen gemeinsamen Auftritt mit Bruder Prinz Harry. „Sie hat mir beigebracht, dass jeder das Potenzial hat, etwas zurückzugeben; dass jeder in Not eine helfende Hand im Leben verdient“, sagte William (41) der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge am Donnerstagabend in London.