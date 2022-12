Britisches Königshaus : William und Kate starten US-Trip mit Basketball

Boston Bei der ersten Auslandsreise seit dem Tod der Queen haben William und Kate ein straffes Programm. Für spannende Unterhaltung blieb dennoch Zeit.

In der Halbzeitpause ehrten die beiden die 15-jährige Umweltaktivistin Ollie Perrault als „Heldin unter uns“. Am Donnerstag wollen sie ein Start-up besuchen, das die Entwicklung von Klima-Technologie unterstützt, sowie eine Organisation, die Jugendliche vor der Verwicklung in Bandenkriminalität schützen will.