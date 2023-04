Musiker Wincent Weiss: Habe voll Bock aufs Älterwerden

Das Älterwerden störe ihn auch nicht bei der Arbeit mit Nachwuchstalenten, sagte der Coach aus der Musik-Castingshow „The Voice Kids“. „Ich finde, wenn man bei "The Voice Kids" ist, dann fängt man an, sich eher wieder wie ein Kind zu fühlen.“ Er fühle sich dann nicht wie ein 30-jähriger Mann, sondern eher wie ein großer Bruder, „der so ein bisschen mehr Erfahrung hat, gerade auf der Bühne“, sagte Weiss.