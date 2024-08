„Beetlejuice Beetlejuice“ Winona Ryder und Michael Keaton beim Filmfest Venedig

Außerdem ist Angelina Jolie im Film „Maria“ von Pablo Larraín zu sehen. Im Wettbewerb läuft auch „Queer“, der neue Film von Luca Guadagnino mit Daniel Craig in der Hauptrolle. Nicole Kidman ist mit „Babygirl“ vertreten. In dem Film von Halina Reijn verkörpert sie eine Geschäftsfrau, die eine Affäre mit einem jungen Praktikanten beginnt. Harris Dickinson („Triangle of Sadness“) spielt den Praktikanten, Antonio Banderas den betrogenen Ehemann.