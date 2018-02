später lesen "Der Bachelor" Wird Carina als Erste bei Daniel übernachten? Teilen

Twittern

Teilen



Der Zickenkrieg unter der Sonne Floridas eskaliert vollends, ein Neuzugang sorgt für mächtig Ärger bei den Kandidatinnen. In der neuen Folge von "Der Bachelor" am Mittwochabend geht es hoch her.