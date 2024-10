Kündigung Witwe von Richard Lugner jetzt ohne Job

Richard Lugner hatte Simone am 1. Juni geheiratet. Es war seine sechste Ehe. Sie dauerte nur 72 Tage. Der Unternehmer starb im August im Alter von 91 Jahren. Über Österreichs Grenzen hinaus war Lugner vor allem durch seine Auftritte beim Wiener Opernball an der Seite berühmter Frauen geworden. Für hohe Gagen engagierte er jedes Jahr Hollywood-Größen, um sie in der Wiener Oper zum Tanzparkett zu führen. In diesem Jahr war Elvis-Witwe Priscilla Presley an seiner Seite.