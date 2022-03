Autor : Wladimir Kaminer würde gerne die Zeit zurückdrehen

Berlin Wir müssen alles tun, um die Ukraine zu unterstützen. Sagt der in Berlin lebende Schriftsteller Wladimir Kaminer, der eine große Hilfsbereitschaft feststellt.

Der Schriftsteller Wladimir Kaminer (54) denkt mit Wehmut an die Zeit noch vor ein paar Wochen zurück. „Wie gern würde ich die Zeit zurückdrehen, damit alles wieder so wäre wie früher“, schrieb Kaminer am Samstag bei Facebook.

Seine Beobachtung: „Hier in Berlin helfen die Menschen aller Nationalitäten, die vom Krieg Geflüchteten einzuquartieren, humanitäre Güter zu sammeln und zu transportieren. Deutsche, Russen, Ukrainer, alle fassen mit an und werden nicht nach ihrem Pass gefragt.“ Der Bestsellerautor („Russendisko“) wurde in Moskau geboren und lebt seit langem in Berlin.