Paris Wohnsitz von Serge Gainsbourg für Besucher geöffnet

Der Besuch des rund 130 Quadratmeter großen Maison Gainsbourg in der 5 bis Rue de Verneuil, in der Nähe der Akademie der Schönen Künste, führt bis ins Schlafzimmer, in dem der Künstler in Folge eines Herzinfarkts mit 62 Jahren starb. Auch das Klavier ist zu sehen, auf dem Charlotte das Spielen lernte, die Goldenen Schallplatten und die Fotos der Frauen in seinem Leben, darunter auch Brigitte Bardot.