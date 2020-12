TV-Star : Wolfgang Fierek feiert seinen 70. mit Kaviar

Der Schauspieler Wolfgang Fierek feiert am 9. Dezember seinen 70. Geburtstag. Foto: Britta Pedersen/dpa/Archiv

München Zu seinem 70. Geburtstag will es sich Schauspieler Wolfgang Fierek richtig gut gehen lassen.

An beidem solle es an seinem Ehrentag (9. Dezember) nicht mangeln: „Ich esse nur einmal im Jahr Kaviar - dann aber richtig: 200 Gramm verputze ich da schon mal.“

Gemeinsam mit ein paar Freunden, die - corona-konform - nacheinander kommen, werde er sich dazu das eine oder andere Gläschen genehmigen: „Guten Wein, Champagner und Wodka.“. Den runden Geburtstag möchte Fierek, so Corona es zulässt, im nächsten Jahr nachfeiern. Und er weiß auch schon wo: in der Wild-West-Stadt Tombstone in Arizona. „Da wo einst Doc Holliday und die Wyatt Earp Western-Geschichte geschrieben haben, lassen wir eine große Party steigen.“