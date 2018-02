später lesen WDR Fernsehen Wolfgang Niedecken moderiert „Mann tv“ FOTO: Georg Wendt FOTO: Georg Wendt Teilen

BAP-Chef Wolfgang Niedecken (66) betritt Neuland und geht als Moderator des WDR-Magazins „Mann tv“ an den Start. Am 15. Februar wird der Musiker und Autor in der halbstündigen Sendung ab 22.10 Uhr zu sehen sein, kündigte der Sender an. dpa