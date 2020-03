Skandalträchtig : Woody Allens Autobiografie soll bald erscheinen

New York Zu erzählen hat er einiges: Im nächsten Monat will Woody Allen seine Memoiren veröffentlichen. Starker Protest kommt aus den Reihen seiner eigenen Familie.

Das Buch mit dem Titel „Apropos of Nothing“ (etwa: In Bezug auf Nichts) solle am 7. April herauskommen, teilte der Verlag Grand Central Publishing mit. Die Autobiografie werde neben den USA auch unter anderem in Deutschland, Kanada, Italien, Frankreich und Spanien erscheinen.