Wotan Wilke Möhring spielt bei Crime-Serie "Parfum" mit

Das Geheimnis der Besetzung der ersten großen deutschen Crime-Serie "Parfum" ist gelüftet: Unter anderem bilden Wotan Wilke Möhring, August Diehl, Ken Duken, Trystan Pütter, Friederike Becht, Christian Friedel, Juergen Maurer, Natalia Belitski und Marc Hosemann das Ensemble der Serie.

Zum Inhalt: Was, wenn die Wirklichkeit die Fiktion einholt? Was, wenn Gefühle manipulierbar werden - und niemand mehr etwas zu verlieren hat? 2018 am Niederrhein. Eine brutale Mordserie. Eine junge Profilerin mit eigenwilligen Ermittlungsmethoden. Und eine Spur, die in die Vergangenheit führt: zu fünf Internatsschülern, die auf der Suche nach Macht und Liebe mit dem Geheimnis menschlichen Dufts experimentierten.

Die fünfmonatigen Dreharbeiten unter der Regie von Philipp Kadelbach sind abgeschlossen. Die Erstausstrahlung von "Parfum" auf ZDFneo ist im Herbst 2018 geplant. Zeitgleich dazu startet weltweit außerhalb der deutschsprachigen Territorien "Parfum" auf Netflix. Darüber hinaus hat sich Netflix auch die Zweitverwertungsrechte im deutschsprachigen Markt gesichert.

Die sechsteilige Crime-Serie basiert auf einer Idee von Oliver Berben nach Motiven von Patrick Süskinds Roman "Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders". Berben sagt: "Mit Parfum setzen wir kreativ und produktionstechnisch einen eigenen Maßstab im Bereich der High-End-Fiction. Es geht um einen neuen Ansatz, eine innovative Herangehensweise, die hervorragend zu einem Sender wie ZDFneo passt."

