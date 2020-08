Vergesslich : Yasmina Filali: Hochzeitstage sind nicht ihre Stärke

Berlin/Hamburg Seit 15 Jahren sind Yasmina Filali und Thomas Helmer miteinander verheiratet. In der „NDR Talk Show“ verriet die Schauspielerin, wie oft sie schon den Hochzeitstag vergessen hat.

„Ich habe tatsächlich leider alle vergessen. Das ist nicht meine Stärke“, sagte Filali am Freitagabend in der Sendung über ihre Hochzeitstage. „Drei Tage vorher denke ich dran, und dann am Tag selbst ist es weg.“ Dies finde sie „wirklich nicht schön“. Denn ihr Mann denke „immer an alle Geburtstage und Hochzeitstage und macht viele Geschenke, auch toll verpackt und mit Karte, und ich sitze da und habe nichts“.

Filali, die in Serien („SOKO München“, „Die Rosenheim-Cops“, „Küstenwache“, „Ein Fall für zwei“) und auch in Kinofilmen auftrat, sagte über den Beginn ihrer Beziehung zum früheren Bayern-Profi: „Der gemeine Fußballspieler neigt ja nicht dazu, sein Herz auf der Zunge zu tragen und sehr offen zu sein. Das, was ich am Anfang kennengelernt habe, war jetzt nicht so wahnsinnig überzeugend (...). Aber als ich dann gemerkt habe, was für ein toller Typ er ist, habe ich mich wirklich in ihn verliebt.“ Helmer sei „einfach ein großartiger Mensch“.