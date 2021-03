Entschleunigung : Yvonne Catterfeld braucht Social-Media-Pausen

Instagram und Co - Yvonne Catterfeld nimmt sich immer wieder mal eine Auszeit. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Stuttgart/Berlin Einen Gang runterschalten und einfach auch mal offline sein - für Yvonne Catterfeld sind Ruhepausen ein Muss.

„Ich empfinde tägliches Schauen und Posten als stressig“, sagte die Darstellerin der Viola Delbrück in der ARD-Krimireihe „Wolfsland“ dem Stuttgarter Lifestyle-Magazin „Soul Sister“. „Wir brauchen Ruhepausen davon zu sehen, was andere machen, Ruhepausen vom Druck, was wir selbst machen müssen, um den Algorithmen von Instagram gerecht werden zu können.“