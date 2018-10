ZDF-„Chefin“ macht erneut das Rennen

Das Quotenrennen am Freitagabend hat das ZDF mit der Krimiserie „Die Chefin“ gewonnen. Hauptkommissarin Vera Lanz (Katharina Böhm) musste den Tod eines Finanzberaters aufklären, der vergiftet in einer Garage gefunden wurde - das sahen 5,42 Millionen (19,1 Prozent Marktanteil). dpa

Platz zwei belegte das Arztmelodram „Die Eifelpraxis“ im Ersten mit 3,84 Millionen (13,5 Prozent). RTL erreichte mit dem Sportwettkampf „Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands“ 2,41 Millionen Zuschauer (9,0 Prozent). Die Science-Fiction-Legende „Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ bei ProSieben schauten 1,8 Millionen (6,7 Prozent). Unter der Millionenmarke blieb Bülent Ceylan mit seiner Show „Game of Games“ auf Sat.1 (970 000 Zuschauer, 3,4 Prozent).

Die US-Dramaserie „Chicago Fire“ bei Vox hatte zur Prime Time 880 000 Zuschauer (3,1 Prozent), die schnellen Autos in „The Fast And The Furious - Tokyo Drift“ bei RTL II sahen 0,79 Millionen (2,8 Prozent).