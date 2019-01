Es ist eine Instanz im deutschen Fernsehen. Das „heute journal“ im ZDF. Ab Ende März wird die Nachrichtensendung verlängert und bekommt mehr Sendezeit.

Das ZDF-„heute journal“ am Sonntagabend wird ab dem 31. März verlängert. Statt 15 Minuten werde die Sendung wie auch von Montag bis Freitag 30 Minuten lang sein, teilte das ZDF am Freitag in Mainz mit. Zur Begründung gab ZDF-Intendant Thomas Bellut an, dass das Interesse des Publikums an "Informationen und Orientierung" zugenommen habe.

"Deshalb ist es für uns ein logischer Schritt, das 'heute journal' am sehintensivsten Abend der Woche deutlich auszubauen", erklärte Bellut weiter. Im vergangenen Jahr war das "heute journal" mit 14,1 Prozent Marktanteil laut ZDF das erfolgreichste Nachrichtenmagazin im deutschen Fernsehen. Im Schnitt sahen 3,77 Millionen Zuschauer demnach die Sendung.

(mja/AFP)