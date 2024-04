Hollywood Zendaya: Hoffe, dass Fans mir mein Alter glauben

Die zweifache Emmy-Preisträgerin, die schon als 13-Jährige in einer Disney-Serie mitspielte, blickt kritisch darauf, dass sie anders als ihre Bildschirm-Charaktere selbst nicht auf die Highschool gegangen ist. „Ich hatte das Gefühl, in eine sehr erwachsene Position gedrängt worden zu sein: Ich wurde sehr früh zum Ernährer meiner Familie“, sagte sie. Dadurch sei ihr vielleicht eine Lebensphase entgangen, in der sie „einfach mal etwas ausprobieren“ konnte. Das Tennis-Drama „Challengers: Rivalen“ kommt am 25. April in deutsche Kinos.