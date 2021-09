Moderatorin : Zervakis: Froh, nicht mehr im Schichtdienst zu arbeiten

Hannover Linda Zervakis hat als Moderatorin fast 20 Jahre im Schichtdienst gearbeitet. Sie freut sich nun, dass diese Zeit vorerst vorbei ist, sagt sie.

„Ich habe fast 20 Jahre im Schichtdienst gearbeitet und wache manchmal immer noch nachts auf und denke: „Oh Gott, müsste ich jetzt beim Morgenmagazin sein?“ Und manchmal denke ich tagsüber: „Muss ich heute Abend noch in den Sender?“ Das bekommt man so schnell nicht raus“, sagt Zervakis dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

An diesem Montag (13. September, 20.15 Uhr) startet bei ProSieben das Journal „Zervakis&Opdenhövel. Live.“. Es soll nun immer zu Wochenbeginn rund 120 Minuten lang zu sehen sein. In der Sendung mit Zervakis und Matthias Opdenhövel (51), die in einem Studio auf dem ProSiebenSat.1-Gelände in Unterföhring produziert wird, soll es vielfach um Geschichten hinter den Nachrichten gehen. Außerdem sollen Wähler und Spitzenpolitiker ins Gespräch kommen.