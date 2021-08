Prozess : Zeugin: R. Kelly soll „junge Mädchen“ mögen

R. Kelly wird in New York der Prozess gemacht. Foto: Amr Alfiky/AP/dpa

New York Der Ex-Musikstar steht wegen sexueller Ausbeutung Minderjähriger, Entführung und Bestechung vor Gericht. Eines seiner mutmaßlichen Opfer bringt jetzt neue brisante Details ans Licht.

Kelly werden in dem Prozess im New Yorker Stadtteil Brooklyn unter anderem die sexuelle Ausbeutung Minderjähriger, Entführung und Bestechung vorgeworfen. Bei einer Verurteilung in allen Punkten droht dem Sänger eine Haftstrafe von zehn Jahren bis lebenslang. Der seit seiner Festnahme im Sommer 2019 im Gefängnis sitzende Musiker hat alle Vorwürfe immer wieder zurückgewiesen und seinen Kritikern eine Rufmord-Kampagne vorgeworfen. Die am Donnerstag aussagende Zeugin ist das dritte von mehreren mutmaßlichen Opfern Kellys, die bei dem Prozess in New York gehört werden.