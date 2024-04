Ex-Tennisstar Ziel Wimbledon 2025 - Boris Becker nicht mehr insolvent

2023 hatte er sein Lieblingsturnier für Sky Italia nur aus der Ferne kommentieren können. Aber im kommenden Jahr könnte er theoretisch wieder live dabei sein. „Wir arbeiten am Jahr 2025“, sagte Becker jüngst bei den Laureus World Sports Awards in Madrid. „Es ist ein Teil meines Lebens. Es liegt in meiner DNA, das kann man nicht leugnen.“ Ob er also wieder in seinem einstigen „Wohnzimmer“ in der Kommentatorenbox sitzen werde? „Das hoffe ich.“ Es wäre die passende Rückkehr im Jahr seines Jubiläums - und ein großer Kreis würde sich schließen.