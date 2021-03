Testzentrum eröffnet : Zum Corona-Schnelltest in Mälzers „Bullerei“

Hamburg Im Tim Mälzers „Bullerei“ kommen normalerweise leckere Gerichte auf den Tisch. Jetzt wurde das Restaurant aber umfunktioniert.

Viele Leute, die sich am Donnerstag bereits testen ließen, zeigten sich begeistert. „Ich finde das gut, dass Tim Mälzer seinen Laden zur Verfügung stellt, um so was machen zu können“, sagte ein Hamburger am Donnerstag nach dem Test. Ein anderer Mann, Hans-Hermann Seimer, der zufällig an der „Bullerei“ vorbeigelaufen war, sagte über Mälzer: „Ich finde es schade, dass er sein Restaurant zumachen muss. Aber, wenn er es hier als Testzentrum zur Verfügung stellt, das finde ich ganz toll. So habe ich ihn auch immer eingeschätzt. Das ist ein liebenswerter Mensch.“