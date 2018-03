später lesen Sturmtief Friederike Entwurzelte Bäume und Zugausfälle FOTO: Fritz-Peter Linden / TV FOTO: Fritz-Peter Linden / TV Teilen

Twittern

Teilen



Mit schweren Böen und heftigem Regen ist der Orkan Friederike über Deutschland gezogen und hat für große Behinderungen im Bahnverkehr gesorgt. So wurde am Nachmittag auch der Zugverkehr auf den Strecken von Trier nach Köln und von Trier nach Saarbrücken eingestellt. Im Bereich des Polizeipräsidiums Trier entwurzelte der Sturm zudem vereinzelt Bäume, allerdings ohne größere Schäden anzurichten. Deshalb können Gunnar Schreiner, Herbert Michels, Sebastian Gilles und Dieter Simon (von links) die Unwetterschäden in Prüm noch mit Humor nehmen.