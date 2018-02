später lesen Nach Babyleichenfund in Leipzig Ermittler nehmen 28-Jährige in Untersuchungshaft FOTO: dpa, wil cul FOTO: dpa, wil cul Teilen

Nach dem Tod eines Babys in Leipzig ist eine 28-Jährige unter Tatverdacht in Untersuchungshaft. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau das Kind in dieser Woche lebend zur Welt brachte und dann tötete, wie Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Leipzig am Freitag mitteilten.