Ermittlungen gegen zwei Verdächtige Erneut Tier in Berliner Streichelzoo geschlachtet FOTO: Gerhardt Seybert FOTO: Gerhardt Seybert

In einem Streichelzoo in Berlin-Neukölln ist zum zweiten Mal innerhalb von weniger Wochen ein Tier geschlachtet worden. Ein Zeuge hörte am Sonntagabend Tierschreie und alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten zwei Tatverdächtige beim Verlassen des umzäunten Geländes.