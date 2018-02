Falsche Instrumentenanzeige könnte zu Flugzeugabsturz geführt haben

Ersten Ermittlungen zufolge könnten falsche Instrumentenanzeigen am Sonntag den Absturz eines russischen Flugzeuges mit 71 Todesopfern verursacht haben. Eine vorläufige Analyse der Flugschreiber hat ergeben, dass die Piloten möglicherweise falsche Angaben zur Geschwindigkeit erhielten.

Das teilte die Flugaufsicht in Moskau am Dienstag mit. Weil die Sensoren vereist gewesen seien, konnten sie keine korrekten Daten weiterleiten, hieß es der Agentur Interfax zufolge in einer Mitteilung. Dies könnte den Fehler ausgelöst haben.

Die Maschine der russischen Saratow Airlines war am Sonntag wenige Minuten nach dem Start nahe dem Moskauer Flughafen Domodedowo abgestürzt. Keiner der Insassen überlebte das Unglück. Ermittler gingen zunächst von menschlichem Versagen oder schwierigen Wetterbedingungen aus. Das Flugzeug war unterwegs in die Stadt Orsk, die rund 1500 Kilometer von Moskau entfernt nahe der Grenze zu Kasachstan liegt.

