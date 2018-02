später lesen Verdächtige lagerten Sprengstoff Festnahmen nach Bombendrohung gegen New Yorker Schule Teilen

Nach einer Bombendrohung gegen eine Schule in Manhattan hat die New Yorker Polizei zwei Männer festgenommen. Der ehemalige Lehrer und sein Zwillingsbruder wurden am Donnerstag in Untersuchungshaft genommen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.