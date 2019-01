An Silvester ist ein Freudenfeuer im niederländischen Küstenort Scheveningen außer Kontrolle geraten. Den Haags Bürgermeisterin, Pauline Krikke, war selbst vor Ort. Jetzt stellt sie die Zukunft der traditionellen Veranstaltung in Frage. Von Christos Pasvantis

Die Bürgermeisterin drückte ihr Mitgefühl mit den Bewohnern des Stadtteils aus, über den ein wahrer Funkenregen zog, nachdem das Feuer außer Kontrolle geraten war. „Ich habe es selber miterlebt. Das hat einen tiefen Eindruck auf mich gemacht. Ich kann mir die Angst der Menschen gut vorstellen“, sagte Pauline Krikke in einer Presseerklärung am Dienstag.

Seit Jahren ist es in einigen niederländischen Küstenorten Tradition, an Silvester am Strand große Feuer abbrennen zu lassen. Dabei liefern sich die Orte offenbar auch einen Wettstreit darum, wer das größte Feuer macht. Statt der erlaubten 35 Meter war der Holzturm in Scheveningen in diesem Jahr allerdings 48 Meter hoch. „Die Veranstalter haben mitten in der Nacht mehr Holz auf den Stapel gelegt“, sagte Krikke. Das in Kombination mit einem ungewöhnlich starken Westwind habe dafür gesorgt, dass ein gefährlicher Funkenregen über den Ort zog. Die durch die Luft fliegenden brennenden Holzstücke seien laut Augenzeugenberichten teils mehrere Zentimeter groß gewesen. Die Feuerwehr war bis in den Morgen hinein mit den Löscharbeiten beschäftigt, wie Videos im Internet zeigen.

In der Stadt entstanden laut Bürgermeisterin beträchtliche Schäden. Viele Häuser, Betriebshöfe, Autos und Fahrräder seien beschädigt, darüber hinaus sei im Zuge der Löscharbeiten vielerorts auch Wasserschaden entstanden. Hier lobte Krikke die Bürger, die schon in der Nacht und am Neujahrstag dabei halfen, die Straßen wieder zu säubern. „Ich bewundere die Menschen, die sich die Hände schmutzig gemacht haben, um die Überreste wegzuräumen.“

Nach ersten Gesprächen mit der Polizei und den Veranstaltern des Freudenfeuers versicherte die Bürgermeisterin eine lückenlose Aufklärung, die allerdings Zeit benötigen werde: „Ich kann dieser Aufklärung nicht vorgreifen, so sehr ich die Fragen auch verstehen kann.“

Ob es in Scheveningen in Zukunft erneut ein Freudenfeuer geben wird, ist nun fraglich. „Die Organisatoren selbst haben jetzt große Zweifel, ob es mit dem Freudenfeuer weitergeht“, sagte Krikke. „Es ist jahrelang gutgegangen, aber da hat der Wind keinen Einfluss gehabt. Dieses Mal leider schon.“