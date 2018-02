später lesen Angeblich aufgefordert durch Airline Flugpassagier sollte eigenen Hamster WC runterspülen FOTO: ap FOTO: ap Teilen

Immer wieder sorgen Tiere an Bord von Flugzeugen für Wirbel: Jetzt soll eine US-Fluglinie einer Passagierin empfohlen haben, ihren an Bord verbotenen Hamster in einer Toilette hinunterzuspülen.