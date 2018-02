Frau zwischen Auto und Wand eingeklemmt - tot

Unglück in Tiefgarage

In Augsburg ist eine Frau in einer Tiefgarage zwischen einem Auto und einer Wand eingeklemmt worden. Die Feuerwehr versuchte vergeblich, sie zu retten.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist das Auto am Mittwoch in der Tiefgarage die Abfahrt heruntergerollt und hat die Frau dann eingeklemmt. Wie es dazu kommen konnte, war noch unklar. Die Feuerwehr konnte die Frau mit schwerem Gerät aus ihrer Lage befreien - sie starb allerdings noch an der Unfallstelle. Die Identität der Toten war noch unklar.

Vor wenigen Monaten hatte es in Düsseldorf einen ähnlichen Fall gegeben. Damals rollte ein Auto eine Rampe hinunter und erfasste einen Mann. Dieser starb. Es handelte sich um einen Verkäufer der Obdachlosenzeitung Fiftyfifty.

(wer)