Zahlreiche Vorwürfe „Ohne Vorwarnung ließ Gérard Depardieu seine Hand unter mein Kleid gleiten“ – Schauspieler soll 13 Frauen sexuell belästigt haben

Die Schilderungen zeigen einen Mann, der beim Dreh eines Films so ziemlich alle moralischen Grenzen verletzt. 13 Frauen berichten dem französischen Onlineportal Mediapart, wie Gérard Depardieu ihnen eine Hand in die Unterhose steckte oder auf den Po legte. Wie er anzügliche Bemerkungen machte und dazu grunzte. Seine Opfer waren Schauspielerinnen, Technikerinnen oder Visagistinnen und sie standen meist noch ganz am Anfang ihres Berufslebens. „Ohne Vorwarnung ließ Gérard Depardieu seine Hand unter mein Kleid gleiten, um an meine Unterhose zu kommen", berichtet Lyla, deren Namen geändert wurde, über den Dreh von „Big House“ 2014. Die junge Frau, damals 24, stieß die Hand des weltbekannten Darstellers weg, der in dem Film einen Bordellbesitzer spielte. „Aber er machte weiter, wurde aggressiv.“