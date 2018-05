später lesen Germering 63-Jähriger bringt Nachbarin um und zeigt sich selbst an Teilen

In Oberbayern hat ein 63-jähriger Mann seine Nachbarin umgebracht und sich im Anschluss selbst wegen Mordes bei der Polizei angezeigt. Wie die Kripo am Donnerstag berichtete, rief der Mann aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck am Mittwochabend bei den Beamten an.