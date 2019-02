Vier Kinder sterben bei Hausbrand in England

In der Nacht zu Dienstag ist es in der englischen Grafschaft Staffordshire zu einem tragischen Unglück gekommen: Vier Kinder starben bei einem Hausbrand. Die Ursache ist noch unklar.

Beim Brand eines Hauses im englischen Stafford sind vier Kinder ums Leben gekommen. Zwei Erwachsene und ein weiteres Kind seien ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei der Grafschaft Staffordshire in Mittelengland am Dienstag mit. Ihre Verletzungen seien aber nicht lebensbedrohlich. Das Feuer war in der Nacht zum Dienstag ausgebrochen. Die Einsatzkräfte seien dort gegen 2.40 Uhr (Ortszeit) eingetroffen. Das Gelände werde nun untersucht, um die Brandursache festzustellen, berichtete die Polizei.

(kron/dpa)