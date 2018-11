Haftstrafen für spektakulären Raub aus Geldtransporter

Für einen Überfall auf einen Geldtransporter mit Millionenraub in Norddeutschland sind der Fahrer und ein Komplize zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden.

Das Kieler Landgericht sah es am Dienstag als erwiesen an, dass beide Männer Anfang Januar während einer Tour von Hamburg nach Kiel rund 2,4 Millionen Euro Bargeld aus dem Geldtransporter in ein anderes Fahrzeug umluden. Das Gericht wertete die Tat als Diebstahl mit Waffen.

Dafür muss der Fahrer drei Jahre und zehn Monate, sein Komplize drei Jahre und drei Monate in Haft. Das Gericht blieb damit im Strafmaß deutlich unter dem Antrag des Staatsanwalts, der sechs Jahre für den Fahrer sowie fünf Jahre und neun Monate für den Mitangeklagten gefordert hatte. Die Verteidiger hatten wegen Unterschlagung Bewährungsstrafen gefordert.

Die Beute wurde im März - bis auf fehlende 87.000 Euro - bei den Angeklagten sichergestellt und dem Sicherheitsunternehmen zurückgegeben. Beide Männer waren zuvor wochenlang observiert worden.

(lukra/dpa)