Mutter kann Dreijährige mit Anleitung über Telefon wiederbeleben

FOTO: Andre Zelck FOTO: Andre Zelck

Mithilfe von Anweisungen am Telefon hat eine Mutter in Hamburg ihr dreijähriges Kind wiederbelebt. Das Mädchen hatte am Samstag einen Fieberkrampf erlitten und bekam keine Luft mehr, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte.