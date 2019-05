Royale Geburt : Harry und Meghan zeigen erstmals ihren Sohn

London Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) haben erstmals ihren kleinen Sohn öffentlich präsentiert. Der Name bleibt weiter ein Geheimnis.

„Baby Sussex“, wie der Junge bisher in Großbritannien genannt wurde, war am Montag zur Welt gekommen. Der kleine Royal wog bei der Geburt knapp 3,3 Kilogramm. Der Junge steht an siebter Stelle in der Thronfolge - direkt nach seinem Vater.