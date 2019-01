HBO zeigt erste Szenen der neuen Staffel Game of Thrones

Der US-Bezahlsender stellt in einem Teaser sein Jahresprogramm 2019 vor. Darin ist erstmals auch eine Szene aus der kommenden finalen Staffel von Game of Thrones zu sehen.

Es ist nur ein kurzer Moment, der bei Serienfans auf der ganzen Welt für Gänsehaut sorgen dürfte: Daenerys Targaryen schreitet auf Sansa Stark und Jon Schnee zu. Epische Musik, ein knapper, aber bedeutungsschwerer Satz Sansas: „Winterfell gehört euch, euer Gnaden.“ Mitten in der Vergabe der Golden Globes hat der US-Bezahlsender HBO mit der Veröffentlichung eines Teaservideos über das anstehende Serienjahr 2019 für Aufsehen gesorgt. Darin enthalten sind auch die ersten Bilder, die von der finalen achten Staffel von Game of Thrones zu sehen sind. Sie soll im April beginnen.

Das gut einminütige Video enthält außerdem einen Blick auf die von Fans mit Spannung erwartete TV-Adaption der Superheldengruppe Watchmen, für die es bislang noch keinen Starttermin gibt. Als Ermittler in der dritten Staffel der düsteren Krimiserie True Detective ist Mahershala Ali zu sehen, der in der Nacht der Veröffentlichung gerade seinen Golden Globe als bester Nebendarsteller in der Filmbiografie „Green Book“ entgegennahm. Er wird neben Stephen Dorff spielen.

Weitere in dem Teaser verbaute Shows sind das High-School-Drama Euphoria und die zweite Staffel der Familientragödie Big Little Lies mit Meryl Streep und Reese Witherspoon. Auch die Politserie Veep und der Thriller Barry gehen in die nächste Rund. Neu ist auch die von HBO und Sky produzierte Miniserie über die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl.

(cpas)