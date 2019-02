Es klingt irgendwie skurril. Eine Gemeinde in Niedersachsen hat keine Straßennamen, sondern nur Hausnummern. Jetzt dürfen die Bürger über Straßennamen abstimmen.

So etwas dürfte es nicht so oft in Deutschland geben: Über die Einführung von Straßennamen können am Sonntag (8.00 Uhr) knapp 1900 Menschen im niedersächsischen Hilgermissen abstimmen.

Bisher gibt es in dem Ort im Landkreis Nienburg/Weser nur Hausnummern. Bei den meisten Einwohnern steht in der Adresse statt einer Straße der Ortsteil vor der Hausnummer. Im vergangenen Jahr hatte der Gemeinderat mit sieben zu fünf Stimmen für die Einführung von Straßennamen gestimmt, um die Auffindbarkeit in Hilgermissen zu verbessern.

Zwei Männer und eine Frau initiierten daraufhin ein Bürgerbegehren. Sie verwiesen darauf, dass 2013 eine Mehrheit der Menschen in Hilgermissen Straßennamen abgelehnt hatte und sammelten Hunderte Unterschriften. Nun können die Einwohner erneut abstimmen.

(mja/dpa)