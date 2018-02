später lesen Wegen Smog-Alarms In Teheran bleiben alle Schulen geschlossen FOTO: afp, AK FOTO: afp, AK Teilen

Am Dienstag bleiben in der iranischen Hauptstadt Teheran alle Schulen geschlossen. Grund dafür ist die hohe Luftverschmutzung. Bereits am Montag waren alle Grundschulen geschlossen geblieben. Auch weitere Betriebe sind betroffen.