Berlin will Frauentag zum arbeitsfreien Feiertag machen

Der Internationale Frauentag am 8. März soll in Berlin zum arbeitsfreien Feiertag werden. Wenn es ganz schnell geht, könnte es schon 2019 so weit sein.