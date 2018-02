später lesen Rosenmontag-Wetter Jecken droht Regen, Graupel und Schneeregen FOTO: Christian Mueller/ Shutterstock.com FOTO: Christian Mueller/ Shutterstock.com Teilen

Schlechte Nachrichten für Karnevalisten: Das Wetter in Deutschland bleibt wird auch am Rosenmontag ungemütlich. Schon am Sonntag machen sich in ganz Deutschland Wolken breit und bringen Regen, Graupel und Schneeregen mit.