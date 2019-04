später lesen Hochzeit Julia Klöckner hat ihren Lebensgefährten Ralph Grieser geheiratet FOTO: dpa / CDU Rheinland-Pfalz FOTO: dpa / CDU Rheinland-Pfalz Teilen

Die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat ihren Lebensgefährten Ralph Grieser geheiratet. Wie der CDU-Landesverband am Donnerstag in Mainz mitteilte, gab sich das Paar am Ostersamstag in Südafrika das Ja-Wort. dpa/lrs