Kater reist 120 Kilometer unter der Motorhaube mit

Einen blinden Passagier hat eine Frau bei ihrer Autofahrt aus dem bayerischen Illertissen nach Stuttgart mitgenommen. Auf der 120 Kilometer langen Reise hatte sich ein Kater unter der Motorhaube des Fahrzeugs versteckt - und er überlebte.

Mitgefahren war das Tier am Sonntag im Motorraum von Annika Kliem aus Stuttgart, die von dem blinden Passagier nichts ahnte. Unterwegs roch es jedoch seltsam, wie Kliem der Deutschen Presse-Agentur am Freitag sagte.

Als sie zu Hause die Motorhaube öffnete, entdeckte sie den verstörten Kater. Der Geruch kam vom Urin der Katze. "Der Kater hat auf den Motor gepinkelt und weil der sehr warm ist, roch es eben stark", sagte Kliem.

Die Polizei half der jungen Frau am Sonntag, den Kater unterzubringen. Das Tier kam zuerst in eine Klinik und ist nun in einem Stuttgarter Tierheim. Dem Kater geht es nach Auskunft der Tierheim-Leiterin gut. Ob sich der Besitzer meldet, ist fraglich.

"Wenn sich kein Besitzer meldet, dann überlege ich, den Kater zu adoptieren", sagte Kliem. Die Frau hatte den Wagen in Illertissen stehen lassen, als sie mit Bekannten für einen Skiausflug verreiste, schrieb der Südwestrundfunk (SWR).

(gaa)