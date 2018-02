später lesen Erwachsene und Kinder verletzt Kindergeburtstagsparty im Schwalmstadt endet in Schlägerei Teilen

Twittern

Teilen



In Schwalmstadt ist eine Kindergeburtstagsfeier in einer Schlägerei geendet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden am Samstag mindestens drei Erwachsene und vier Kinder leicht verletzt.