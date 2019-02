später lesen Unglück in Kalifornien Kleinflugzeug stürzt in Wohnviertel - Tote in Yorba Linda FOTO: AP / Alex Gallardo FOTO: AP / Alex Gallardo Teilen

Ein Kleinflugzeug ist in ein Haus in einem Wohnviertel im Süden von Kalifornien gestürzt. Bei dem Absturz in Yorba Linda wurden Behördenangaben zufolge zwei Menschen getötet und zwei verletzt.