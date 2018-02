später lesen BGH-Urteil zu Jameda Kölner Ärztin klagt erfolgreich auf Löschung aus Bewertungsportal FOTO: dpa, sab FOTO: dpa, sab Teilen

Twittern

Teilen



Das Ärztebewertungsportal Jameda muss die Daten einer Kölner Hautärztin vollständig löschen. Das entschied am Dienstag der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Das Grundrecht der Dermatologin auf informationelle Selbstbestimmung sei in dem Fall ausschlaggebend.