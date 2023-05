Historisches Ereignis König Charles' Krönung: Der Zeitplan für alle wichtigen Ereignisse

Es ist nicht nur ein historisches Ereignis in Großbritannien. Auch in Deutschland wird am 6. Mai in zahlreichen Sondersendungen über die Krönung in London berichtet. Die Sendungen an diesem Samstag beginnen schon lange bevor König Charles III. erstmals zu sehen ist. Die ARD und Sat.1 beginnen beispielsweise um 9.30 Uhr mit der Live-Übertragung, während RTL ab 9 Uhr dabei ist.