Kurzfristig waren die CO2-Emissionen in den USA gesunken. Jetzt steigen die Werte einer neuen Studie zufolge wieder an - trotz der Stillegung zahlreicher Kohlekraftwerke.

In den USA der Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) erstmals seit acht Jahren wieder stark angestiegen. Das ist das vorläufige Ergebnis einer Studie, die das unabhängige US-Analysehauses Rhodium Group am Dienstag veröffentlichte. Den Forschern zufolge legten die Emissionen um 3,4 Prozent zu. Laut der Studie ist das der zweitgrößte Zuwachs seit mehr als zwei Jahrzehnten. Gründe für diese Entwicklung sehen die Forscher vor allem in der boomenden US-Konjunktur.

Zwar wurde 2018 eine Rekordzahl an Kohlekraftwerken in den USA stillgelegt, so die Forscher. Dennoch sei der CO2-Ausstoß des Energiesektors spürbar gestiegen. Zudem blies die US-Industrie angesichts höherer Produktion erheblich mehr Klimagase in die Luft.

Der größte US-Emissionsverursacher sei aber zum dritten Jahr in Folge der Transportsektor. Zwar gingen die Autoabgase zurück, doch die Belastung durch Flugzeuge und Lkw legten wegen der florierenden Wirtschaft stark zu.

2017 war der globale Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase wieder angestiegen, nachdem es der Welt drei Jahre lang gelungen war, die Emission von CO2 stabil zu halten. Die CO2-Emissionen sind seit Beginn der industriellen Revolution Ende des 19. Jahrhunderts langsam aber stetig gestiegen. In den 50er Jahren legten sie deutlich zu. Das von Menschen verursachte CO2 ist für mehr als 90 Prozent der globalen Erwärmung seit 1950 verantwortlich, wie amerikanische Wissenschaftler Anfang November im offiziellen US-Klimaschutzbericht erklärten.

Nach drei Jahren mit gesunkenem CO2-Ausstoß wurden 2017 einem Bericht des UN-Programms Unep zufolge weltweit 53,5 Giga-Tonnen des klimaschädlichen Gases freigesetzt. Größter Verursacher von Treibhausgasen ist die Voksrepublik China. Die USA folgen an zweiter Stelle.

